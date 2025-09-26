В Одесі доцентка університету коригувала російські атаки: СБУ затримала агентку на шляху до ЄС

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки ФСБ, яка діяла в Одесі. Доцентка одеського університету коригувала атаки росіян на місто та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурантку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії та вже придбала квитки на автобус.

За даними слідства, 52-річна доцентка одеського університету потрапила в поле зору окупантів, коли закликала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» до захоплення Одещини.

“В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші. Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ”, – розповіли в СБУ.

Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася увійти в довіру до українських військових, які проживали по сусідству. Надалі вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала шпигувати за оборонцями південного регіону.

Співробітники СБУ затримали агентку, під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими звітами для ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.