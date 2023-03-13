Кримінал

В Ізюмському районі цивільний чоловік підірвався на міні “Пелюстка”

13 Березня 2023 13:00
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хова, міна

У селі Сніжківка Ізюмського району біля поля 40-річний цивільний чоловік наступив на міну “Пелюстка”.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Синєгубов вкотре закликав всіх бути максимально уважними та обережними, адже на деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Голова ОВА просить мешканців області утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними.


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