В Херсоні росіяни обстріляли авто з немовлям

В передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де знаходилось немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув, а мати – у важкому стані.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду”, – розповів він.

За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася.

“36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент”, – зазначив голова МВС.

У Херсонстьку лікарну двомісячну дитини везли поліцейські з “мігалкою”. Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови.

“Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами”, – додав очільник МВС.