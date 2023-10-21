Кримінал

В Харкові на Полтавському шляху невідомий здійснив збройний напад на магазин

21 Жовтня 2023 19:59
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кримінал

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні прибули на повідомлення про розбій на вулиці Полтавський Шлях, повідомляє поліція Харківської області.

За попередньою інформацією, до магазину зайшов чоловік з балаклавою на голові та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами з каси. Після скоєного він побіг з місця події в невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію з описом ймовірного нападника в радіоефір та розпочали пошук.

“Під час відпрацювання виклику, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нього предмет, візуально схожий на пістолет”, – йдеться у повідомленні копів.

Пізніше ймовірного нападника також впізнала продавчиня магазину.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.


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