Українська фотографка стала переможницею World Press Photo 2024

Українська фотографка Юлія Кочетова з проєктом “Війна – це особисте” (War Is Personal) здобула перемогу у премії World Press Photo 2024.

Фотографії, що документують незворотні особисті втрати в Газі, сім’ю та деменцію на Мадагаскарі, життя мігрантів у Мексиці та травму війни в Україні, отримали найвищі нагороди цьогорічного конкурсу, повідомляє Радіо Свобода.

Проєкт “Війна – це особисте”, який поєднує фотографічні зображення з поезією, аудіокліпами та музикою, журі визнало найбільш креативною роботою в категорії “Відкритий формат”.

“Емоційні зображення вигідно вирізняються з-поміж багатьох робіт про російське вторгнення в Україну. Журі відзначило інсайдерську перспективу цієї історії, розказаної українським фотографом.. Захоплююче використання аудіо та ілюстрацій – особливо у поетичному щоденнику та аудіозаписах – виділяється, надаючи роботі якості, подібної до кіно”, – зазначають журі World Press Photo 2024.