Техно

Україна запускає виробництво “Шмавіка” – аналога китайського дрона DJI

18 Квітня 2024 08:48
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Аналог квадрокоптера DJI Mavic – український удосконалений ударний дрон "Шмавік" під час демонстрації зразків вітчизняної зброї / Фото УНІАН

Заявляється, що Україні вдалося створити власний аналог китайського квадрокоптера DJI Mavic. Як повідомляє Forbes, його створила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року, зокрема коптери-бомбери. Її назву і імена представників не вказують через воєнні ризики.

Як розповідає видання, назву “шмавік” запропонувала “одна дуже поважна людина в країні, і ця назва сподобалась команді”.

Вартість розробки коливається в районі $500 000. Відомо, що на створення таких дронів пішов рік. У лютому 2024-го дрон пройшов випробування в умовах активних радіоперешкод.

Наразі компанія виготовила понад 300 дронів. До першого червня компанія планує запустити першу лінію виробництва в обсязі 500 штук на місяць. План до кінця літа — вийти на виробництво 2500 “шмавіків” на місяць.


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