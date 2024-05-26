Рятувальники повністю загасили пожежу в “Епіцентрі” у Харкові

Рятувальники гасили загоряння, яке виникло внаслідок атаки РФ на будівельний гіпермаркет 25 травня у Харкові, понад 16 годин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м. Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває”, — йдеться у повідомленні.