Кримінал

Удар рф по гіпермаркету в Харкові: кількість жертв зросла до 14

26 Травня 2024 12:16
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обстріли, харків
Внаслідок потрапляння 2 КАБ у гіпермаркет загинули 14 людей. Постраждали 43. Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль / Фото з телеграм-каналу @synegubov

У суботу, 25 травня, російські окупаційні війська знову ударили по Харкову. Влучання зафіксовані по цивільних об’єктах, де перебувало чимало людей.

Момент авіаудару зсередини харківського “Епіцентру”:

Станом на зараз кількість жертв російської атаки зросла до 14, поранених – 43.

Над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — задіяно близько 200 рятувальників.


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