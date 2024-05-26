Удар рф по гіпермаркету в Харкові: кількість жертв зросла до 14

У суботу, 25 травня, російські окупаційні війська знову ударили по Харкову. Влучання зафіксовані по цивільних об’єктах, де перебувало чимало людей.

Момент авіаудару зсередини харківського “Епіцентру”:

[UA/ENG]



Вже тринадцять загиблих. Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК.



Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх… pic.twitter.com/XJMUH93F4N