Кримінал

За результатами ДНК-експертизи ідентифіковано тіла шістьох громадян, серед загиблих – 12-річна дівчинка

26 Травня 2024 16:37
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харків, обстріли
Триває ідентифікація тіл загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові / Фото НПУ

За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, які загинули внаслідок удару російської армії по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” в Харкові. Як повідомили в поліції, серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу торгівлі.

Роботи по розбору завалів не припиняються. Станом на 16:30 загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки становить 16 людей. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває.

Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.

Правоохоронці нагадали, що, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.


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