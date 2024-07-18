Україна в осяжному майбутньому не зможе провести новий наступ, – RUSI

RUSI, авторитетний британський аналітичний центр із проблем безпеки, опублікував на своєму сайті 48-сторінкову доповідь “Попередні уроки українських наступальних операцій 2022-23 років”.
Початковий задум автори називають обґрунтованим: 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, ізолювати Токмак протягом семи днів, а потім прорватися на південь до Мелітополя. З таким темпом Росія б не встигла підтягнути резерви, і українським військам, що наступали, потрібно було лише подолати опір шести російських полків в обороні.
Але реалізації цього задуму завадили помилки, допущені як союзниками України, так і самим українським командуванням, пишуть автори доповіді:
- Західні союзники поставили недостатньо техніки та озброєнь; на відміну від Росії, вони не встигли перевести промисловість на військові рейки, тому озброєнь у них не вистачало, а ті, що були, постачалися із запізненням. Це призвело до того, що на освоєння нової техніки в української армії часу було мало.
- Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені мали тримати фронт. Крім того, воно розпорошило свої сили за кількома напрямками.
- Але найсерйозніша помилка українського командування, на думку аналітиків, полягала в тому, що воно розраховувало, що російські війська, які обороняються, не витримають і побіжать, як це було на Харківщині 2022 року. Коли цього не сталося, ЗСУ втратили темп.
- Крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. У цьому автори вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників.
Автори матеріалу вважають, що відновлення українських наступальних дій у найближчому майбутньому неможливе.
Однак Україна може зосередитися на нанесенні максимальної шкоди російській армії, а також нарощувати удари по російській інфраструктурі, що генерує доходи для російського бюджету.