Україна в осяжному майбутньому не зможе провести новий наступ, – RUSI

RUSI, авторитетний британський аналітичний центр із проблем безпеки, опублікував на своєму сайті 48-сторінкову доповідь “Попередні уроки українських наступальних операцій 2022-23 років”.

Початковий задум автори називають обґрунтованим: 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, ізолювати Токмак протягом семи днів, а потім прорватися на південь до Мелітополя. З таким темпом Росія б не встигла підтягнути резерви, і українським військам, що наступали, потрібно було лише подолати опір шести російських полків в обороні.

Але реалізації цього задуму завадили помилки, допущені як союзниками України, так і самим українським командуванням, пишуть автори доповіді:

Західні союзники поставили недостатньо техніки та озброєнь; на відміну від Росії, вони не встигли перевести промисловість на військові рейки, тому озброєнь у них не вистачало, а ті, що були, постачалися із запізненням. Це призвело до того, що на освоєння нової техніки в української армії часу було мало.

Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені мали тримати фронт. Крім того, воно розпорошило свої сили за кількома напрямками.

Але найсерйозніша помилка українського командування, на думку аналітиків, полягала в тому, що воно розраховувало, що російські війська, які обороняються, не витримають і побіжать, як це було на Харківщині 2022 року. Коли цього не сталося, ЗСУ втратили темп.

Крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. У цьому автори вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників.

Автори матеріалу вважають, що відновлення українських наступальних дій у найближчому майбутньому неможливе.

Однак Україна може зосередитися на нанесенні максимальної шкоди російській армії, а також нарощувати удари по російській інфраструктурі, що генерує доходи для російського бюджету.