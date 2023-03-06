Суспільство

Україна підтвердила удар безпілотника по військовій цілі в РФ

6 Березня 2023 16:37
97
читать на русском →
бпла, війна

Український спецназ, підрозділ “Кракен”, взяв на себе відповідальність за знищення спостережної вежі в Брянській області Росії, яка була здійснена за допомогою удару безпілотника. Відео було оприлюднено у понеділок.

Це сталося після короткого збройного вторгнення до прикордонного російського села групи, що заявляє, що воно воює на боці України, пише The New York Times.

Протягом усієї війни Росія використовувала прилеглі до України території для організації нападів, повітряних атак та інших нападів. Українські чиновники висловлюють стурбованість тим, що Москва використовує Брянську область для атак безпілотників.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2023 17:05
48

Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги – Сирський
6 Березня 2023 17:40
12

Нардепи пропонують дозволити студентам виїзд за кордон
6 Березня 2023 16:37
97

Україна підтвердила удар безпілотника по військовій цілі в РФ
6 Березня 2023 15:59
34

FT: Росія не наважується закупити іранські ракети через побоювання, що у відповідь Київ отримає ракети ATACMS
6 Березня 2023 15:22
67

Біженку з Харкова 10 місяців утримували в психіатричній лікарні, змушуючи отримати російське громадянство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки