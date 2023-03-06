Україна підтвердила удар безпілотника по військовій цілі в РФ

Український спецназ, підрозділ “Кракен”, взяв на себе відповідальність за знищення спостережної вежі в Брянській області Росії, яка була здійснена за допомогою удару безпілотника. Відео було оприлюднено у понеділок.

Це сталося після короткого збройного вторгнення до прикордонного російського села групи, що заявляє, що воно воює на боці України, пише The New York Times.

Протягом усієї війни Росія використовувала прилеглі до України території для організації нападів, повітряних атак та інших нападів. Українські чиновники висловлюють стурбованість тим, що Москва використовує Брянську область для атак безпілотників.