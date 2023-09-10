Україна перевірить фото Reuters щодо чутливої інформації

“Відповідні служби” України перевірять на предмет чутливої інформації фотографії агентства Reuters із зображенням роботи сил ППО під час атаки дронів на Київ у ніч проти 10 вересня. Про це повідомив представник Повітряних сил України Юрій Гнат в ефірі національного телемарафону.

“Всі паблики вичитуються ворогом, це очевидно. Вся інформація, навіть у коментарях надходить до їхніх служб, які роблять висновки про все: розташування, перебування, сили та засоби”, – пояснив Ігнат.

Інформаційне агентство Reuters опублікувало на своєму сайті фотографії, на яких видно роботу протиповітряної оборони України під час нічної атаки дронів на Київ, що відбулася 10 вересня.