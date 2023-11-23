Україна отримала суперників у плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу

Першим суперником збірної України у відбірковому плей-оф Євро-2024 з футболу стане Боснія та Герцеговина. Національна команда отримала турнірну сітку за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.

Команда Сергія Реброва не зуміла напряму кваліфікуватися на Євро, зігравши внічию у вирішальному матчі з італійцями (0:0). У березні 2024 року збірна спробує здобути одну з трьох вакантних путівок на турнір через стадію плей-оф.

Пройшовши до плей-оф за рейтингом Ліги націй, Україна претендувала на місце в одному з двох кваліфікаційних пулів. Визначити перелік суперників і місце проведення фінального матчу для збірної мало жеребкування.

Підсумки жеребкування для збірної України

Україна потрапила до шляху В і зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною на виїзді.

Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.

Обидва півфінали заплановані на 21 березня. В разі виходу до фіналу Україна буде господарем вирішального матчу 26 березня.

Результат жерекування