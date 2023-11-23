Спорт

Україна отримала суперників у плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу

23 Листопада 2023 19:40
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футбол

Першим суперником збірної України у відбірковому плей-оф Євро-2024 з футболу стане Боснія та Герцеговина. Національна команда отримала турнірну сітку за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.

Команда Сергія Реброва не зуміла напряму кваліфікуватися на Євро, зігравши внічию у вирішальному матчі з італійцями (0:0). У березні 2024 року збірна спробує здобути одну з трьох вакантних путівок на турнір через стадію плей-оф.

Пройшовши до плей-оф за рейтингом Ліги націй, Україна претендувала на місце в одному з двох кваліфікаційних пулів. Визначити перелік суперників і місце проведення фінального матчу для збірної мало жеребкування.

Підсумки жеребкування для збірної України

  • Україна потрапила до шляху В і зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною на виїзді.
  • Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.
  • Обидва півфінали заплановані на 21 березня. В разі виходу до фіналу Україна буде господарем вирішального матчу 26 березня.

Результат жерекування

  • Шлях А: Польща — Естонія, Вельс — Фінляндія (господар фіналу)
  • Шлях В: Ізраїль — Ісландія, Боснія та Герцеговина — Україна (господар)
  • Шлях С: Грузія — Люксембург (господар), Греція — Казахстан

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