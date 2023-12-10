Угорщина незадоволена змінами в українському законодавстві щодо нацменшин

Угорщина залишилась незадоволеною прийнятими правками щодо низки законів про нацменшини.

Про це написав у своєму Facebook держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер.

«В Україні права угорської громади почали позбавляти вісім років тому, і з того часу позбавлення прав триває безперервно. Ми, звичайно, будемо ретельно оцінювати вчорашнє рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеко. При цьому ми постійно контролюємо виконання.. При цьому постійно слідкуємо за виконанням» – йдеться в дописі посадовця.

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю підписав закон №10288-1 про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

Зеленський підписав закон того ж дня, коли його за основу та в цілому схвалила Верховна рада.