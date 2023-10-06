Удар з найбільшою кількістю загиблих на Харківщині: свідчення очевидців про атаку по селу Грозі

Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області 5 жовтня став найбільшим за кількістю жертв у 2023 році в Україні та найбільшим за весь час повномасштабного вторгнення у регіоні. Загинула 51 людина, серед них — восьмирічна дитина.

На місці удару були лише цивільні люди та автівки, підтвердив Суспільному начальник поліції регіону Володимир Тимошко.

“Цивільні місцеві жителі зібралися на поминки свого близького родича, якого перепоховали. Вже точно встановлено, що це влучання було ракетою “Іскандер”. Приміщення маленьке, воно не було обладнане укриттям, тому така кількість загиблих. Ніяк інакше, як геноцидом чи злочином це назвати неможливо”, — сказав Тимошко.

Місцевий житель Олександр Муховатий розповів, що під час ракетного удару втратив трьох членів родини.

“Загинули брат, невістка і мама. Було перепоховання військовослужбовця, який загинув ще на початку [повномасштабного вторгнення], а через те, що ми були під окупацією, його не змогли тут поховати. Його ексгумували та привезли заховати на малу батьківщину. Він був нашим односельцем. В молодості вони товаришували з моїм братом, він пішов провести його в останню путь”, — каже Олександр Муховатий.

Олександр розповідає, що в момент вибуху був у себе вдома.

“Я родом звідси, але проживаю в сусідньому селі. Коли почув вибух та побачив клуб диму, тоді вже почав телефонувати брату. Минуло буквально 10 хвилин. Брат, невістка та мама не відповідали. Додзвонився до племінника, а він каже: “Дядько, давай бігом сюди. Тато, мама і бабуся — під завалами”. Я одразу приїхав. Брата знайшли, маму з невісткою ще ні. Вони точно були там. Я у брата зі штанів діставав паспорт. Я ще не розумію, що сталося і як все буде. Я не можу ще в це повірити, ще не доходить”, — говорить Муховатий.

“Від брата лишились самі рештки, нижня частина тулуба, верхньої немає. Я впізнав його за черевиками та штанами”, — розповідає Олександр.

Село Гроза розташоване у Куп’янському районі, за 35 км від лінії фронту. Вибух тут пролунав 5 жовтня о 13:24. Російські військові вдарили ракетою “Іскандер” по приміщенню магазину-кафе. Загинула 51 людина, шестеро — поранені. Торік село перебувало в окупації. Останнім часом, за даними прокуратури Харківської області, у Грозах проживали близько сотні людей.