Політика

У зведенні Генштабу з’явилася інформація про новий напрямок – Новопавлівський

11 Лютого 2024 19:34
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генштаб
Справжня ціна війни / Фото з Instagram Олександра Афанасьєва @ko4evnik__

Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.
  • На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.


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