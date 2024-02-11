У зведенні Генштабу з’явилася інформація про новий напрямок – Новопавлівський

Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
- На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.
- На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.