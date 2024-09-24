У Железняка запідозрили конфлікт інтересів через лобіювання пільг для офшорів тестя

Тесть нардепа Ярослава Железняка Коваль Володимир Іванович на час початку вторгнення рф в Україну керував ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» й по нині являється його бенефіціарним власником.

Як повідомляє інформаційне агентство «Парламент», водночас фактично увесь цей бізнес на херсонському зерні виведений в офшори. Крім того, зерно, що зберігалося на Херсонському КХП теж записано переважно на Сейшельські офшори. Про це свідчать дані з Реєстрів, доступні на порталі OpenData.

Так, Коваль Володимир Іванович володіє ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», який на понад 96% виведений на кіпрський офшор — «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД».

Крім того, згідно з ухвалою Херсонського міського суду, на час початку війни в Україні, належне ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» зерно теж переважно було записане на офшорні компанії. Цього разу з Сейшелів.

“У подальшому, умисно та незаконно, з метою реалізації розпорядження … «про вивіз (евакуацію) зернових культур з міста Херсону та правобережжя Херсонської області» організував вивезення з території ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» зерна ячменю 3 класу 2021 року у кількості 2 859, 270 т., у тому числі 2066, 080 т. ячменю, що належить WESTАGRO TRADE COMMODITIES LTD (Сейшельські острови) та 793, 190 т. ячменю, який належить ТОВ «Пирятинський Делікатес» (код ЄДРПОУ 36313601), та яке знаходилось на відповідальному зберіганні на території ПрАТ «Херсонський КХ» (код ЄДРПОУ 00952367)”, – йдеться в тексті ухвали.

За таких умов, ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів Коваля, вочевидь уникало сплати податків в Україні у повному розмірі та продовжує це робити й досі.

Водночас зять Коваля – депутата від “Голосу” Ярослав Железняк, на початку травня поточного року лобіював на рівні ВРУ ухвалення “офшорного законопроекту”. Суть його полягала в скасуванні штрафів за приховані офшори до кінця війни (законопроєкт №10168-2). Закон було схвалено.

Враховуючи значну офшорну складову бізнесу свого ж тестя, то лобіюючи відповідний законопроєкт, Железняк міг діяти в умовах конфлікту інтересів. Крім того, які відомо, депутат Железняк наразі проживає в елітній квартирі тестя, що підтверджує наявність між ними тісного зв’язку.

Железняк під час розгляду відповідної “офшорної” правки у залі ВРУ голосував “за”. Тож, чи порушив він у такому випадку ЗУ “Про запобігання корупції” в частині конфлікту інтересів тепер має дослідити та визначити НАЗК.