У Запоріжжі ракети влучили в житлові райони, є постраждалі

8 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, є “прильоти” по житлових районах, вже відомо про поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися”, – зазначив він.

Так, за словами голови ОВА, о 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.

“Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів”, – додав Малашко.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.