У Запоріжжі експрацівниця пенсійного фонду збирала дані для РФ для ракетного удару по місту

Служба безпеки України затримала агентку російського ГРУ, яка збирала координати промислових та енергетичних об’єктів Запоріжжя для підготовки ракетного удару. Експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду викрили та схопили “на гарячому” під час зйомки заводського енергооб’єкта.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, окупанти сподівалися атакувати виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи Запоріжжя. Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Для виконання завдань росіян агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти. Додатково вона випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Як встановило розслідування, фігурантка координувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю, коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта. Вилучено смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні «цілі» для окупантів.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.