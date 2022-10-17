У Забайкаллі мобілізованих почали відправляти додому через алкоголізм

У Забайкаллі кількох мобілізованих відправили з навчальних частин додому через зловживання алкоголем, заявив депутат Держдуми РФ від регіону Андрій Гурулєв.

Як зазначає «Комерсант» з посиланням на дані депутата, вигнаних з армії призовників-алкоголіків не піддаватимуть примусового лікування.

“Проблема існує. Є такі, з ким інші мобілізовані навіть не хочуть виконувати спільне завдання через їхні морально-вольові якості», наводить видання слова депутата.

За його даними, відправити мобілізованих додому довелося через те, що “вони з ранку до вечора сині ходять, у них проблема одна — як за пляшкою збігати”. У низці регіонів через проблеми з алкоголем законодавчо заборонили продаж спиртного поблизу пунктів мобілізації.

Точну кількість вигнаних із армії алкоголіків депутат не назвав, проте заявив, що «такі товариші все ще зустрічаються.