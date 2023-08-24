Кримінал

У Вовчанську окупанти обстріляли медзаклад

24 Серпня 2023 08:27
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обстріл

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об’єкт цивільної промисловості. Без постраждалих.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв селі Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Також голова ОВА розповів, що близько 16:45 в селі Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.


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