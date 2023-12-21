У торговому центрі Сінгапуру сталася різанина

Унаслідок різанини в одному з торговельних центрів Сінгапуру, четверо людей, в тому числі сам нападник, опинилися у лікарні.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Троє жертв та нападник були госпіталізовані через різанину в торговельному центрі у районі Пасір Ріс в Сінгапурі”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що жертвами нападу стали 53-річний чоловік та дві жінки віком 53 і 55 років. “61-річний нападник був доставлений до лікарні у напівпритомному стані та затриманий за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень небезпечною зброєю”, – стверджує Сіньхуа.