Суспільство

У торговому центрі Сінгапуру сталася різанина

21 Грудня 2023 08:48
читать на русском →
поліція

Унаслідок різанини в одному з торговельних центрів Сінгапуру, четверо людей, в тому числі сам нападник, опинилися у лікарні.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Троє жертв та нападник були госпіталізовані через різанину в торговельному центрі у районі Пасір Ріс в Сінгапурі”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що жертвами нападу стали 53-річний чоловік та дві жінки віком 53 і 55 років. “61-річний нападник був доставлений до лікарні у напівпритомному стані та затриманий за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень небезпечною зброєю”, – стверджує Сіньхуа.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2023 10:42

Умєров пропонує мобілізувати українців, які перебувають за кордоном
21 Грудня 2023 07:06

Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 “Шахедів” 
20 Грудня 2023 19:03

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра
20 Грудня 2023 18:38

З України щодоби через західний кордон виїжджають 6000 чоловіків призовного віку — ДПСУ
20 Грудня 2023 17:13

“Київстар” відновив 100% послуг – президент компанії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки