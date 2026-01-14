У Ростові-на-Дону “відбили” атаку БпЛА: горять резервуари на території заводу

У ніч на 14 січня Ростов-на-Дону атакували безпілотники, у місті зафіксували вибухи та пожежі. За повідомленнями ЗМІ, займання сталося, зокрема, на об’єкті з резервуарами нафти.

Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.

За попередніми даними, вибухи та пожежу зафіксували на території заводу з виробництва фарби “Емпілс”, де розташовані резервуари з нафтою.

Місцевих жителі фіксували кадри невдалої роботи протиповітряної оборони, після чого в одному з будинків спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар вранці повідомив про “відбиття” атаки БпЛА силами ППО в Ростові-на-Дону та кількох районах області. Пізніше він заявив про одного загиблого та чотирьох поранених.