        Події

        У Ростові-на-Дону “відбили” атаку БпЛА: горять резервуари на території заводу

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 09:51
        читать на русском →
        Пожежа на заводі "Емпілс" / Фото: Exilenova+
        Пожежа на заводі "Емпілс" / Фото: Exilenova+

        У ніч на 14 січня Ростов-на-Дону атакували безпілотники, у місті зафіксували вибухи та пожежі. За повідомленнями ЗМІ, займання сталося, зокрема, на об’єкті з резервуарами нафти.

        Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.

        За попередніми даними, вибухи та пожежу зафіксували на території заводу з виробництва фарби “Емпілс”, де розташовані резервуари з нафтою.

        Реклама
        Реклама

        Місцевих жителі фіксували кадри невдалої роботи протиповітряної оборони, після чого в одному з будинків спалахнула пожежа.  

        Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар вранці повідомив про “відбиття” атаки БпЛА силами ППО в Ростові-на-Дону та кількох районах області. Пізніше він заявив про одного загиблого та чотирьох поранених.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини