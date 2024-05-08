У реєстрі “Оберіг” будуть відомості про вручення повістки

У реєстрі “Оберіг” буде окреме поле про статус вручення повістки і буде видно, якщо військовозабов’язаний не онов дані.
Але змінювати вже внесені дані на першому етапі буде клопітно, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі Dou.ua.
“Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних. Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані (номер телефону, електронна адреса та місце фактичного проживання)”, – розповіла вона.
Інші дані, як зазначила заступник міністра, потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет.
“Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС”, – констатувала Черногоренко.
За її словами, у мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно — дані оновлено 18.05.2024 року.
Яку інформацію людина бачитиме про себе в “Оберігу”:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- вид обліку/дата зняття (виключений);
- категорія обліку;
- дата народження;
- відстрочка/бронювання/дата закінчення;
- постанова ВЛК/дата ВЛК;
- звання;
- код і найменування військово-облікової спеціальності;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- унікальний номер у системі “Оберіг”;
- ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку;
- чи перебуває людина в розшуку.