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У реєстрі “Оберіг” будуть відомості про вручення повістки

8 Травня 2024 15:59
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мобілізація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У реєстрі “Оберіг” буде окреме поле про статус вручення повістки і буде видно, якщо військовозабов’язаний не онов дані. 

Але змінювати вже внесені дані на першому етапі буде клопітно, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі Dou.ua.

“Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних. Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані (номер телефону, електронна адреса та місце фактичного проживання)”, – розповіла вона.

Інші дані, як зазначила заступник міністра, потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет.

“Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС”, – констатувала Черногоренко.

За її словами, у мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно — дані оновлено 18.05.2024 року.

Яку інформацію людина бачитиме про себе в “Оберігу”:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • вид обліку/дата зняття (виключений);
  • категорія обліку;
  • дата народження;
  • відстрочка/бронювання/дата закінчення;
  • постанова ВЛК/дата ВЛК;
  • звання;
  • код і найменування військово-облікової спеціальності;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • унікальний номер у системі “Оберіг”;
  • ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку;
  • чи перебуває людина в розшуку.

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