Політика

“Помоліться за мене”. Життя президента Ірану під загрозою

19 Травня 2024 18:37
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іран
Одна з пошуково-рятувальних груп досягла місця жорсткої посадки вертольота президента Ірану / Фото Tasnim

В офіційному Instagram-акаунті президента Ірану Ібрагіма Раїсі розмістили пост із проханням молитися за нього.

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів і скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни. Про це повідомляє The New York Times.

Одна з пошуково-рятувальних груп досягла місця жорсткого приземлення вертольота президента Ірану, повідомив глава іранського товариства Червоного Півмісяця. Загалом у пошуках беруть участь щонайменше 40 рятувальних бригад.

Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника пише, що життя президента і глави МЗС Ірану “під загрозою”. “Ми все ще сповнені надій, але інформація, що надходить із місця аварії, дуже турбує”, – сказав співрозмовник агентства.


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