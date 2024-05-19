Гелікоптер, який перевозив президента Ірану, зазнав аварії

Вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану аятола Раїсі, зазнав аварії, повідомляє Tasnim.

Як повідомляє кореспондент агентства, за деякими повідомленнями, вертоліт, на борту якого перебував президент аятола Раїсі, зазнав аварії в Східному Азербайджані.

“Проте деяким із супутників президента на цьому гелікоптері вдалося зв’язатися з центром, і таким чином зросла надія на завершення цього інциденту без загиблих”, – йдеться у повідомленні.

У цій колоні було 3 гелікоптери, два з них з деякими міністрами та чиновниками благополучно прибули до місця призначення.

Рятувальні сили Червоного Півмісяця та військові розпочали масштабну операцію з пошуку вертольота з Раїсі.

Місцеві жителі кажуть, що через туман в цьому районі пошуки гелікоптера ускладнюються.