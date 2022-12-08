Техно

У разі блекауту зв’язок має триматися не менше 3 діб

8 Грудня 2022 09:15
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зв'язок

В Україні оператори зв’язку працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

Про це під час телемарафону заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щеголь, передає Еспресо.

Наразі в Україні працює 82% базових станцій, за виключенням Луганської і Херсонської областей – там зараз йде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.

“Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години”, – наголошує він.

Зараз оператори працюють над створенням резерву, який дозволить мати зв’язок у критичних точках мінімум 3 доби, зауважив Щеголь.

“На сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до “пунктів незламності”. Кожен “пункт незламності” повинен бути зарезервований зв’язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо”, – повідомив голова Держспецзв’язку.

Своєю чергою на сьогодні п’ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби.

“Телебачення і радіо працюватимуть. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію”, – наголосив Щиголь, додавши, що громадяни повинні мати радіоприймач на батарейках.

Крім того, він відзначив, що забезпечено також резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на доставку сигналу на три доби мінімум.


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