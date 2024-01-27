У Польщі перекинувся автобус “Автолюкс” з 59 українцями

Біля прикордонного переходу “Угринів-Долгобичув” з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на RMF FM.

Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв.

У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах (за даними TVN24 – 20). “Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує”, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

Судячи з фото, у ДТП потрапив автобус компанії “Автолюкс”.

На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з’ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.