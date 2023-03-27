Політика

У неділю Сили оборони знищили понад 600 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3595 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од,

артилерійських систем – 2638 (+7) од,

РСЗВ – 523 (+1) од,

засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 285 (+3). Дані уточнюються. Поділитися:



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