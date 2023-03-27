Політика

У неділю Сили оборони знищили понад 600 окупантів

27 Березня 2023 08:15
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3595 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2638 (+7) од,
  • РСЗВ – 523 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 285 (+3).

Дані уточнюються.


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