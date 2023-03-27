У неділю Сили оборони знищили понад 600 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3595 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од,
- артилерійських систем – 2638 (+7) од,
- РСЗВ – 523 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 285 (+3).
Дані уточнюються.
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