У найближчі дві доби в Україні буде типова березнева погода

В Україні в п’ятницю, 3 березня, без істотних опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 5-10° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +11°.

У Києві 3 березня без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

У суботу, 4 березня, в Україні без опадів, лише вдень на півночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 10° тепла.

У Києві 4 березня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 5-7° тепла.