Трамп є фаворитом: що прогнозують букмекерські контори на виборах у Америці

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп є фаворитом на перемогу у букмекерських конторах.

Про це пише The Guardian, Forbes та Business Insider.

У понеділок ринок ставок Polymarket оцінив переможні шанси Трампа на рівні 58%, минулого тижня контора давала 67%.

Kalshi оцінив шанси республіканця на рівні 53%, тоді як минулого тижня було вище — 65%.

Платформа ставок PredictIt вперше за мысяць оцінила шанси Гарріс вище, ніж у Трампа: демократка має 53% шансів на перемогу, тоді як Трамп — 51%.