Політика

Трамп є фаворитом: що прогнозують букмекерські контори на виборах у Америці
5 Листопада 2024 11:06
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вибори, сша
Ілюстративне фото / RFI

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп є фаворитом на перемогу у букмекерських конторах.

Про це пише The Guardian, Forbes та Business Insider.

У понеділок ринок ставок Polymarket оцінив переможні шанси Трампа на рівні 58%, минулого тижня контора давала 67%. 

Kalshi оцінив шанси республіканця на рівні 53%, тоді як минулого тижня було вище — 65%.

Платформа ставок PredictIt вперше за мысяць оцінила шанси Гарріс вище, ніж у Трампа: демократка має 53% шансів на перемогу, тоді як Трамп — 51%.


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