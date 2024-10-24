Суспільство

У найближчі дні в Україні буде тепло та сухо
24 Жовтня 2024 21:48
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Дзеркальний струмінь, Харків / Фото: Суспільне

В Україні зберігається суха помірно тепла погода – у п’ятницю, 25 жовтня, невеликий дощ вдень очікується лише у східних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях близько 0°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 17°. Вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій областях та в північно-східній частині туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в п’ятницю, 25 жовтня, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

У суботу, 26 жовтня, в Україні також без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході, північному сході країни та в західних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла (у східних областях 8-13°), на Закарпатті.

У Києві 26 жовтня синоптики також не прогнозують опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.


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