Суспільство

У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генпрокурора та її доньку

10 Січня 2024 20:52
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київ, поліція

У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на співрозмовників в Національній поліції та правоохоронних органах

“Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час – мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медичну експертизу), унаслідок якої буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення”.

У поліції не повідомили імена загиблих, проте джерело в правоохоронних органах підтвердило агентству, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах видання ZN.UA.

Видання пише, що Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.


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