Кримінал

У Кривому Розі пролунали вибухи

4 Жовтня 2023 09:22
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ракетний удар

У Кривому Розі пролунали звуки вибухів уранці в середу 4 жовтня. Раніше на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки.

“Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет”, – зазначає голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також він закликав жителів міста зберігати обережність, і попередив про рух швидкісних ракет “у нашому напрямку”.

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про ракетну небезпеку для низки областей, зокрема і для Дніпропетровської.


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