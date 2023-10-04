У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали звуки вибухів уранці в середу 4 жовтня. Раніше на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки.

“Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет”, – зазначає голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також він закликав жителів міста зберігати обережність, і попередив про рух швидкісних ракет “у нашому напрямку”.

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про ракетну небезпеку для низки областей, зокрема і для Дніпропетровської.