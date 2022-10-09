Політика

У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання рф спонсором тероризму

9 Жовтня 2022 20:24
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росія, сша

До Конгресу США внесли законопроекти про визнання росії державою-спонсором тероризму та про визнання дій рф в Україні геноцидом.

“У Конгресі США: H.Res.1205 про визнання дій росії в Україні геноцидом S.4848 & H.R.8568 про визнання росії державою-спонсором тероризму”, – написав старший радник Конгресу Пол Массаро.


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