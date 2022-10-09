Політика

У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання рф спонсором тероризму До Конгресу США внесли законопроекти про визнання росії державою-спонсором тероризму та про визнання дій рф в Україні геноцидом. “У Конгресі США: H.Res.1205 про визнання дій росії в Україні геноцидом S.4848 & H.R.8568 про визнання росії державою-спонсором тероризму”, – написав старший радник Конгресу Пол Массаро. In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022 Поділитися:



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