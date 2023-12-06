У Харкові пройшли обшуки в обласній МСЕК

У підрозділах Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи сьогодні, 6 грудня, правоохоронці провели серію обшуків. Під час заходів поліцейські вилучали медичну документацію для перевірок.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУ Національної поліції України в Харківській області Сергій Болвінов.

“Наша головна мета – ретельно розібратися та перевірити, чи була підробка”, – пояснив він обшуки.

У поліції уточнили, що особливу увагу правоохоронці приділяють “тоненьким справам із сумнівними діагнозами”.

“Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність. В кожній справі будемо розбиратися окремо й дуже ретельно, висновки робитимуть експерти”, – розповів Болвінов.

Тим часом у поліції перевірять, чи громадяни виїжджали за кордон, чи справді є інвалідами, та чи не використовували ці документи для ухилення від служби в армії.

“Плануємо вилучити близько тисячі таких справ”, – зауважив він.

За словами Болвінова, у Нацполіції налагоджена робота з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які надсилають правоохоронцям “всі матеріали щодо тих, хто ухиляється від призову за мобілізацією”.

Він також заявив, що НПУ розбирається “досконало в кожній ситуації”, й у разі виявлення доказів ухилення громадяни отримують повідомлення про підозру, а “далі суд та вирок”.

“За цей рік зареєстрували 378 таких проваджень, майже чверть цих справ уже у суді”, – розповів начальник слідчого управління ГУ НПУ в Харківській області.

Болвінов додав, що правоохоронці також вивчають справи, фігурантами яких є працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК.

“Викриваємо і військкомів, і керівників військово-лікарських комісій, які встигли налагодити цілі схеми та за гроші знімали людей з військового обліку. Всі ці справи доволі резонансні, завжди розповідаю про них в подробицях”, – сказав він.