У Фінляндії затримали неонациста Петровського із “ДШРГ Русіч”. Україна вимагає його видання – MTV3

У Фінляндії затримано російського воєнного злочинця Яна Петровського, одного з лідерів неонацистського угруповання “ДШРГ Русіч”, яке воює проти України з 2014 року. Про це повідомив канал MTV3.

Затриманий фінською владою росіянин підозрюється у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях, повідомив канал із посиланням на документи слідства.

Питання про його арешт обговорюватиметься сьогодні вдень у районному суді Ітя-Уусімаа. За даними журналістів, поліція вимагає заарештувати його “з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця”. Україна вимагає його видання.

Петровський воював на території України у 2014-2015 роках і при цьому без проблем мешкав у Норвегії. 18 жовтня 2016 року його затримала у Вестфольді норвезька служба безпеки PST лише за порушення закону про імміграцію.

Офіційний Київ вимагав від Осло видання військового злочинця Петровського, але цей запит не був задоволений: його депортували до РФ, де він проживав у Санкт-Петербурзі.