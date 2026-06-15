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        У Дніпрі внаслідок російської атаки є поранені, пошкоджено Будинок органної музики

        Галина Шподарева
        15 Червня 2026 09:25
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        Пошкоджений обстрілом Будинок органної та камерної музики у Дніпрі 15 червня / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджений обстрілом Будинок органної та камерної музики у Дніпрі 15 червня / Фото: Дніпропетровська ОВА

        З 14 по 15 червня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, ракетами, артилерією та авіабомбами. Поранення дістали двоє людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Дніпрі пошкоджено підприємства, коледж та об’єкт інфраструктури. Також внаслідок атаки зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики. Поранення дістав 64-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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        Від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено амбулаторію, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

        У Синельниківському районі постраждали Васильківська та Петропавлівська громади. Там пошкоджені підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки.

        У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджене підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, який перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

        У Павлоградському районі російські війська вдарили по Троїцькій громаді. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

        Наслідки атаки на Дніпро 15 червня / Фото: Дніпропетровська ОВА

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