У Дніпрі внаслідок російської атаки є поранені, пошкоджено Будинок органної музики

З 14 по 15 червня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, ракетами, артилерією та авіабомбами. Поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено підприємства, коледж та об’єкт інфраструктури. Також внаслідок атаки зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики. Поранення дістав 64-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено амбулаторію, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі постраждали Васильківська та Петропавлівська громади. Там пошкоджені підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджене підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, який перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі російські війська вдарили по Троїцькій громаді. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.