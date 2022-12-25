У Білорусі загорівся російський МіГ-31

У неділю, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС Росії. Літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом, повідомляє Беларускі Гаюн.

У літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяють борту найближчим часом здійснювати польоти.

Тимчасове виведення з ладу потенційного джерела смерті для українського народу можна вважати “справжнім різдвяним дивом”.

Ці літаки можуть нести гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”. Відомо, що три літаки типу МіГ прилетіли до Білорусі 13 грудня.

За інформацією моніторингової групи, МіГи, які розташовані в Мачулищах, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. За місяць вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).

Повідомляють, що за два тижні у повітря підіймалися лише два МіГи. Один з них, з реєстраційним номером RF-95194, не зміг летіти через пожежу на борту.