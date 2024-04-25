У Білому домі не всі впевнені, що Україна зможе перемогти – Politico

Деякі чиновники вважають, що нового пакету допомоги не вистачить для перемоги України.

Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося з трьома офіційними особами, які залишились анонімними. Вони зазначили, що динаміка бойових дій дуже змінилася за останні кілька місяців, зокрема через те, що Україні не вистачало зброї та боєприпасів. Протягом цього періоду Україна намагалася зберегти східні території, хоча РФ також не досягла значних успіхів.

“Найближча мета – зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію”, – сказав один із чиновників.

Чиновники США розуміють, що РФ має перевагу в живій силі та зброї, але й мають сумніви щодо тактики та пріоритетів України.

“Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це”, – додав чиновник.

Також є сумніви щодо того, чи вистачить нового пакета допомоги для перемоги України, чи це зможе лише тимчасово “відбити вторгнення”.

“Це питання”, – сказав старший помічник демократичної партії в сенаті.

Зазначається, що конгресмен Білл Кітінг, який зустрівся з Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися.

“Буде період, коли я не думаю, що будуть якісь серйозні зміни”, – сказав Білл Кітінг.