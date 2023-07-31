Топові криптобіржі P2P: Заробіть мільйони без зусиль!

Криптовалюта – це не тільки спосіб збереження і переказу коштів, але і можливість заробляти на коливаннях курсів, торгуючи на спеціалізованих платформах – криптобіржах. Однак не всі криптобіржі однаково зручні та безпечні для користувачів. У цьому пості ми розкажемо вам про топові криптобіржі P2P, які дозволяють вам обмінювати криптовалюту без посередників і з максимальною вигодою.

Що таке криптобіржа P2P?

P2P – це абревіатура від peer-to-peer, що означає “від одного до одного”. Криптобіржа P2P – це платформа, яка з’єднує покупців і продавців криптовалюти без участі третьої сторони. Таким чином, користувачі можуть самостійно визначати умови угоди, вибирати способи оплати та валюту, а також заощаджувати на комісіях і знижувати ризик шахрайства.

Нижче ми наведемо для Вас найпопулярніший перелік криптобірж із Р2Р, однак повний перелік криптобірж з Р2Р можна знайти за посиланням.

Перелік криптобірж з P2P

Існує багато криптобірж з P2P, але ми вирішили виділити три найбільш популярні та надійні:

LocalBitcoins – це одна з найстарших і найбільших криптобірж P2P, яка працює з 2012 року. На LocalBitcoins ви можете купити та продати біткоїни за будь-якою фіатною валютою і будь-яким способом оплати, включаючи готівку, банківський переказ, картки, електронні гаманці тощо. LocalBitcoins також надає сервіс ескроу для захисту угод і має рейтингову систему для оцінки репутації користувачів.

– це одна з найстарших і найбільших криптобірж P2P, яка працює з 2012 року. На LocalBitcoins ви можете купити та продати біткоїни за будь-якою фіатною валютою і будь-яким способом оплати, включаючи готівку, банківський переказ, картки, електронні гаманці тощо. LocalBitcoins також надає сервіс ескроу для захисту угод і має рейтингову систему для оцінки репутації користувачів. Paxful – це ще одна популярна криптобіржа P2P, яка пропонує широкий вибір способів оплати та валют для обміну біткоїнами. На Paxful ви можете навіть купити біткоїни за подарунковими картками, мобільним балансом або PayPal. Paxful також має сервіс ескроу, рейтингову систему і програму лояльності для своїх користувачів.

– це ще одна популярна криптобіржа P2P, яка пропонує широкий вибір способів оплати та валют для обміну біткоїнами. На Paxful ви можете навіть купити біткоїни за подарунковими картками, мобільним балансом або PayPal. Paxful також має сервіс ескроу, рейтингову систему і програму лояльності для своїх користувачів. Bisq – це децентралізована криптобіржа P2P, яка не потребує реєстрації, верифікації або втручання з боку адміністрації. На Bisq ви можете торгувати біткоїнами та альткоїнами за фіатними валютами або іншими криптовалютами, використовуючи захищену мережу P2P. Bisq також використовує ескроу та арбітраж для гарантування справедливості угод.

Як заробити на криптобіржах P2P?

Заробляти на криптобіржах P2P можна двома основними способами:

Спекуляція – це коли ви купуєте активи по низькій ціні та продаєте трохи дорожче. Для цього вам потрібно слідкувати за тенденціями ринку, аналізувати пропозиції на різних криптобіржах P2P і швидко реагувати на зміни.

Арбітраж – це коли ви допомагаєте іншим користувачам здійснити обмін криптовалюти, отримуючи за це комісію. Для цього вам потрібно мати доступ до різних способів оплати й валют, створювати привабливі оголошення на криптобіржах P2P і надавати якісний сервіс своїм клієнтам.

Висновки про криптобіржі Р2Р

Криптобіржі P2P – це вигідний і безпечний спосіб обмінювати криптовалюту без посередників. Вони дозволяють вам самостійно визначати умови угод, економити на комісіях і заробляти на коливаннях курсів. Якщо ви хочете спробувати торгувати на криптобіржах P2P, то ми радимо вам почати з LocalBitcoins, Paxful або Bisq – це три найкращих платформи для цього.