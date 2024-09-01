Кримінал

Окупанти завдали подвійний удар по с. Слатине під Харковом, шестеро людей постраждали
1 Вересня 2024 09:24
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обстріли, харківська область
Рятувальники дістають тіло 10-річного хлопчика, який загинув внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова 6 жовтня 2023 року. Архівне фото / Фото AP Photo

Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, він госпіталізований.

Сьогодні о 07:15 окупанти також влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі області.

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждали 2 цивільних чоловіків 38 та 64 років.


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