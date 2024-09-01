Окупанти завдали подвійний удар по с. Слатине під Харковом, шестеро людей постраждали

Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, він госпіталізований.

Сьогодні о 07:15 окупанти також влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі області.

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждали 2 цивільних чоловіків 38 та 64 років.