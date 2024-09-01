Політика

Вночі дрони атакували 15 регіонів РФ
1 Вересня 2024 09:08
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бпла, росія
На НПЗ у Москві (район Капотні) почалася пожежа після атаки дронів / Фото з соцмереж

Міністерство оборони Росії стверджує, що в ніч на 1 вересня нібито було «знищено і перехоплено» 158 українських безпілотників літакового типу.

Це рекордна кількість, але атаки за участю понад 100 дронів уже були. 14 серпня Міноборони Росії заявило, що нібито знищено 117 дронів над вісьмома регіонами.

Тепер російське Міноборони повідомляє про відбиття атаки 158 дронів на 15 регіонів.

Досі про нальоти безпілотників звітувала влада тільки в 10 регіонах. Міноборони додало до цього списку Курську, Тамбовську, Смоленську, Орловську та Іванівську області.

Найбільше нібито було «знищено і перехоплено» дронів, за версією російських військових, у Курській області (46), далі йдуть Брянська (34), Воронезька (28) і Бєлгородська (14) області.

Ще вісім дронів, згідно із заявою, збили в Рязанській області, сім – над Московською (мер Москви повідомляв про дев’ять), п’ять – над Калузькою, чотири – в Липецькій, три – в Тульській, по два безпілотники над Тамбовською та Смоленською областями, ще по одному – над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.

Судячи з повідомлень російської влади, після атаки на НПЗ у Москві (район Капотні) почалася пожежа.

Крім того, було атаковано Каширську ГРЕС.

Мер Москви Сергій Собянін каже, що горить окреме технічне приміщення. Зараз пожежу там гасять.

У Тверській області завдано удару по Конаковській ГРЕС, там почалася пожежа.


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