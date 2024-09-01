На Камчатці виявили уламки гелікоптера, який упав із 22 людьми на борту

У російському регіоні Камчатка знайшли уламки гелікоптера Мі-8, який зник 31 серпня, повідомляє регіональне МНС.

Вертоліт розбився, врізавшись у сопку, зазначили у відомстві. Його уламки знайдені з повітря – на висоті близько 900 метрів над рівнем моря, приблизно в тому місці, звідки екіпаж востаннє виходив на зв’язок.

На борту Мі-8 перебували 22 особи – три члени екіпажу та 19 пасажирів, усі вони загинули.

Серед пасажирів був фінансовий директор Російського футбольного союзу Арсен Замятін із дружиною.