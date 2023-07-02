The Guardian: Як росіяни полювали на ветеранів АТО

Російські війська після вторгнення у 2022 році викрадали та катували українців, які були учасниками АТО/ООС з 2014 року. Як пише The Guardian, у ЗС РФ були списки людей, яких слід вистежити.

За словами тих, хто вижив із Харківської та Херсонської областей, російські військові точно знали адреси, адже місцеві жителі надали ці дані, а також надавали допомогу з транспортом, житлом, паливом та продовольством.

Один із колишніх полонених, 59-річний водій, який раніше служив в одній із бригад ЗСУ, каже, що на вулиці до нього підійшли і запитали, чи служив він на Донбасі. Брехати чоловік не став, бо вони все одно знали. В його будинку провели обшуки, вилучили медалі, форму та документи. У підвалі його тримали п’ять днів, били, а потім узяли розпечене залізо і затаврували символом у вигляді трикутника.

Таке саме зробили й іншому чоловіку, з яким поговорили кореспонденти видання. Потім колишнього водія та інших полонених перевели до Лиману, де знаходився табір для затриманих. Там їх примушували рити окопи.

Полювання на колишніх учасників АТО йшло на всій території, яка знаходиться або перебувала під контролем Росії, в тому числі під Києвом. Декого стратили, і їхні тіла знайти неможливо.

Під Ізюмом, який перейшов під контроль України, знайшли сотні поховань, в яких лежали понад 440 тіл, що розклалися. Серед них були щонайменше 10 колишніх учасників війни.

За словами прокурорів, на останках були сліди тортур. Російські солдати змушували полонених цивільних носити українську форму, щоб виправдати їх утримання як військовополонених. В інших випадках затриманих звинувачували у співпраці з ЗСУ та відправляли під суд.

Українські слідчі та правозахисні організації визначили кілька місць, де можуть утримуватися полонені. Це Сімферополь, Чонгар, адміністративні будівлі та відділення поліції у Херсонській та Запорізькій областях та Тула. Багато хто постав перед судом у Москві.