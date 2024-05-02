Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по місту Дергачі Харківської області. Зафіксовано два влучання: одне – біля спортивного клубу, інше – в землю.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку.

Наслідки удари по місту Дергачі Харківської області / Фото: ДСНС

Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості.

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми — без потреби в госпіталізації.

Постраждав також 75-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці.