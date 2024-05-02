Кримінал

Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів

2 Травня 2024 19:01
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обстріли
Уламки вибитого вибухом вікна / Скриншот з відео

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по місту Дергачі Харківської області. Зафіксовано два влучання: одне – біля спортивного клубу, інше – в землю. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку. 

Наслідки удари по місту Дергачі Харківської області / Фото: ДСНС

Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. 

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми — без потреби в госпіталізації. 

Постраждав також 75-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. 


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