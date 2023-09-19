Сили ППО знищили 27 із 30 “шахедів”

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.