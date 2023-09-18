Суспільство

Сили ППО знищили 18 “шахедів” та 17 крилатих ракет

18 Вересня 2023 08:34
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ппо, ракетний удар

У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування  Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Шахеди” летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.


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