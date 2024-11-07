Суспільство

Сили ППО збили понад 30 дронів, які атакували Київ
7 Листопада 2024 09:34
читать на русском →
дрони, київ, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 7 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку ударними дронами на столицю: сили ППО знищили понад 30 російських БпЛА.

Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба відомства.

Зазначається, що атака на Київ здійснювалась як поодинокими дронами, так і групами. Напад відбувався хвилями з різних напрямків, причому безпілотники заходили на місто на різних висотах — від дуже низьких до значних.

Повітряна тривога у столиці тривала вісім годин.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони та інших сил оборони було збито понад 30 російських дронів у повітряному просторі над Києвом та поблизу міста (точні дані та типи дронів повідомлять Повітряні сили).

Внаслідок атаки уламки дронів впали у шести районах міста, пошкодивши житлові та нежитлові будівлі. Сталися пожежі, які швидко ліквідували. Відомо про двох постраждалих, їхній стан не викликає загрози життю.

“Наразі повітряна тривога в Києві відсутня. Однак у повітряному просторі України все ще є дрони, які можуть рухатися в напрямку столиці. Будьте уважні й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Листопада 2024 09:45

Трамп поспілкувався з президентом Південної Кореї: обговорили участь КНДР у війні проти України
7 Листопада 2024 09:34

Сили ППО збили понад 30 дронів, які атакували Київ
7 Листопада 2024 08:13

В результаті атаки дронів на Київ у 5 районах зайнялись пожежі 
7 Листопада 2024 07:30

Окупанти атакували Київ дронами: сталось руйнування конструкцій багатоповерхівки
7 Листопада 2024 07:08

“Я нею глибоко захоплююсь” – Байден прокоментував поразку Гарріс
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки