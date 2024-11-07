Сили ППО збили понад 30 дронів, які атакували Київ

У ніч на 7 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку ударними дронами на столицю: сили ППО знищили понад 30 російських БпЛА.

Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба відомства.

Зазначається, що атака на Київ здійснювалась як поодинокими дронами, так і групами. Напад відбувався хвилями з різних напрямків, причому безпілотники заходили на місто на різних висотах — від дуже низьких до значних.

Повітряна тривога у столиці тривала вісім годин.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони та інших сил оборони було збито понад 30 російських дронів у повітряному просторі над Києвом та поблизу міста (точні дані та типи дронів повідомлять Повітряні сили).

Внаслідок атаки уламки дронів впали у шести районах міста, пошкодивши житлові та нежитлові будівлі. Сталися пожежі, які швидко ліквідували. Відомо про двох постраждалих, їхній стан не викликає загрози життю.

“Наразі повітряна тривога в Києві відсутня. Однак у повітряному просторі України все ще є дрони, які можуть рухатися в напрямку столиці. Будьте уважні й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”