Сили ППО збили чотири ракети Х-59/69 та 62 дрони

Станом на 09:00 8 листопада Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

З 18:00 7 листопада росіяни завдали масованих ударів по Україні:

Балістична ракета «Іскандер-М» запущена з Ростовської області.

Чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 випущені з повітряного простору Бєлгородської області.

92 ударні безпілотники типу Shahed та інших невстановлених типів атакували з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму (Чауда).

Тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській та Сумській областях.

Повітряні сили України, використовуючи зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно відбили значну частину атак.

В результаті роботи ППО було збито чотири ракети Х-59/69, знищені 62 дрони у 12 областях: Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській.

Внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень будинки та майно жителів у Одеській, Харківській, Сумській і Хмельницькій областях. Також є постраждалі серед цивільного населення.

Сили оборони продовжують бойову роботу, зокрема по одному ворожому дрону, який все ще перебуває у повітряному просторі України.