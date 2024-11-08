Сили ППО збили чотири ракети Х-59/69 та 62 дрони

Станом на 09:00 8 листопада Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
З 18:00 7 листопада росіяни завдали масованих ударів по Україні:
- Балістична ракета «Іскандер-М» запущена з Ростовської області.
- Чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 випущені з повітряного простору Бєлгородської області.
- 92 ударні безпілотники типу Shahed та інших невстановлених типів атакували з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму (Чауда).
- Тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській та Сумській областях.
Повітряні сили України, використовуючи зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно відбили значну частину атак.
В результаті роботи ППО було збито чотири ракети Х-59/69, знищені 62 дрони у 12 областях: Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській.
Внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень будинки та майно жителів у Одеській, Харківській, Сумській і Хмельницькій областях. Також є постраждалі серед цивільного населення.
Сили оборони продовжують бойову роботу, зокрема по одному ворожому дрону, який все ще перебуває у повітряному просторі України.