Суспільство

Сили ППО збили чотири ракети Х-59/69 та 62 дрони
8 Листопада 2024 09:47
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атаки ворога, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 09:00 8 листопада Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

З 18:00 7 листопада росіяни завдали масованих ударів по Україні:

  • Балістична ракета «Іскандер-М» запущена з Ростовської області.
  • Чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 випущені з повітряного простору Бєлгородської області.
  • 92 ударні безпілотники типу Shahed та інших невстановлених типів атакували з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму (Чауда).
  • Тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській та Сумській областях.

Повітряні сили України, використовуючи зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, успішно відбили значну частину атак.

В результаті роботи ППО було збито чотири ракети Х-59/69, знищені 62 дрони у 12 областях: Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській.

Внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень будинки та майно жителів у Одеській, Харківській, Сумській і Хмельницькій областях. Також є постраждалі серед цивільного населення.

Сили оборони продовжують бойову роботу, зокрема по одному ворожому дрону, який все ще перебуває у повітряному просторі України.


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